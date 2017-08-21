Появилось видео спасения заживо погребенного жителя Сузуна
Песком и щебнем засыпало мужчину в траншее. Инцидент произошел в городе Сузуне Новосибирской области. В результате удачно проведенной спасательной операции МЧС России, мужчина остался жив.
Песком и щебнем засыпало мужчину в траншее. Инцидент произошел в городе Сузуне Новосибирской области. В результате удачно проведенной спасательной операции МЧС России, мужчина остался жив.
Сообщение в сузунскую
На вызов на улице Пролетарская диспетчер направила одно отделение пожарной части из трех человек. Исполняющий обязанности начальника караула Сергей Неустроев, пожарный Михаил Попов и водитель Андрей Норкин прибыли на месте вызова через четыре минуты. Приехал на происшествие и начальник пожарной части Сергей Новиков.
В траншее пожарные обнаружили засыпанного по грудь песчаным грунтом и щебнем жителя Сузуна (150 километров к
Начальник части тем временем запросил в единой
Затем пожарные помогли мужчине окончательно выбраться наружу: разгребли вокруг песок и вытянули его за руки.
«Вся спасательная операция заняла около часа, — рассказала VN.ru сотрудник ГУ МЧС по области Наталья Федорова. — Мужчину успешно эвакуировали из траншеи и, по словам медиков, в госпитализации он не нуждается. А пожарные Сузуна приобрели необычный опыт спасения человека
Установлено, что мужчина копал траншею к дому для прокладки труб канализации. Грунт под стоящей на краю бочкой с несколькими тоннами щебня осыпался, бочка накренилась и упала.
Видео можно посмотреть здесь.