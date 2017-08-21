Появилось видео спасения заживо погребенного жителя Сузуна

Сообщение в сузунскую пожарно-спасательную часть поступило около 13 часов 21 августа. Звонившая спасателям женщина буквально кричала о помощи. Её муж оказался погребенным в траншее под тоннами щебня и песка.

На вызов на улице Пролетарская диспетчер направила одно отделение пожарной части из трех человек. Исполняющий обязанности начальника караула Сергей Неустроев, пожарный Михаил Попов и водитель Андрей Норкин прибыли на месте вызова через четыре минуты. Приехал на происшествие и начальник пожарной части Сергей Новиков.

В траншее пожарные обнаружили засыпанного по грудь песчаным грунтом и щебнем жителя Сузуна (150 километров к юго-западу от Новосибирска). Сверху над ним опасно нависала и в любой момент могла его придавить огромная металлическая бочка. Сориентировавшись на месте, пожарные взяли хозяйский деревянный брус и подставили его под бочку, тем самым зафиксировали ее от падения. После чего лопатами и подручными средствами начали аккуратно выгребать щебень, чтобы освободить пострадавшего.

Начальник части тем временем запросил в единой дежурно-диспетчерской службе к месту происшествия бригаду скорой медицинской помощи для осмотра пострадавшего и подъемный кран для того, чтобы поднять бочку. Водитель скорой помощи Сергей Славкин, наблюдая за действиями пожарных, предложил наварить к бочке петлю, за которую мог бы зацепиться кран. Тут пригодились его навыки сварщика. Сергей, используя хозяйский сварочный аппарат, наварил на металл «ухо». А водитель подъемного крана убрал опасно нависшую над человеком тяжелую конструкцию.

Затем пожарные помогли мужчине окончательно выбраться наружу: разгребли вокруг песок и вытянули его за руки.

«Вся спасательная операция заняла около часа, — рассказала VN.ru сотрудник ГУ МЧС по области Наталья Федорова. — Мужчину успешно эвакуировали из траншеи и, по словам медиков, в госпитализации он не нуждается. А пожарные Сузуна приобрели необычный опыт спасения человека из-под завалов».

Установлено, что мужчина копал траншею к дому для прокладки труб канализации. Грунт под стоящей на краю бочкой с несколькими тоннами щебня осыпался, бочка накренилась и упала.