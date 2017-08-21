В Омске пассажирский автобус на остановке сбил пенсионерку
Сегодня в 8:30 утра, на остановке «Транспортная академия» произошло очередное ДТП. Водитель пассажирского автобуса «ПАЗ» сбил на остановке пенсионерку.
Сегодня в 8:30 утра, на остановке «Транспортная академия» произошло очередное ДТП. Водитель пассажирского автобуса «ПАЗ» сбил на остановке пенсионерку.
«Женщина 1949 года рождения сейчас доставлена в больницу. О наличии у нее серьезных травм пока неизвестно, так это станет ясно позже во время отчета», — сообщает
Стало известно, что автобус двигался по улице Маяковского в направлении проспекта Карла Маркса. Проверка по факту ДТП продолжается.