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13:07 (мск), источник: СуперОмск

В Омске пассажирский автобус на остановке сбил пенсионерку

Сегодня в 8:30 утра, на остановке «Транспортная академия» произошло очередное ДТП. Водитель пассажирского автобуса «ПАЗ» сбил на остановке пенсионерку.

«Женщина 1949 года рождения сейчас доставлена в больницу. О наличии у нее серьезных травм пока неизвестно, так это станет ясно позже во время отчета», — сообщает пресс-служба УМВД по городу Омску.

Стало известно, что автобус двигался по улице Маяковского в направлении проспекта Карла Маркса. Проверка по факту ДТП продолжается.

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