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13:11 (мск), источник: Prokazan.ru

СКР возбудил дело после смерти 7-летнего мальчика в сауне: его мать в бегах

Следственный комитет по РТ возбудил уголовное дело после смерти 7-летнего мальчика в сауне, сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Prokazan.ru

— Было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время проводится проверка на установление всех обстоятельств произошедшего, — сказал старший помощник руководителя управления СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Напомним, трагедия произошла 18 августа в бассейне сауны по улице Химиков в Нижнекамске. По данным следствия, мальчик с 31-летней матерью пошли в магазин покупать портфель.

 — В торговом центре женщина встретила знакомого, после чего они пошли в сауну, где взрослые после употребления спиртного уединились, предоставив ребенка самому себе, — сообщили в Следственном комитете.

При этом, отмечается, что мать проигнорировала предупреждение администрации о том, что бассейн глубокий и вода в нем холодная.

 — В результате через некоторое время женщина обнаружила мальчика лежащим на дне бассейна. Согласно результатам исследования, ребенок пробыл под водой от 10 минут до получаса, — добавили в ведомстве.

В настоящее время устанавливается местонахождение матери ребенка. Следует отметить, что женщина воспитывает еще 4-х несовершеннолетних детей.

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