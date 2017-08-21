В Грибановском районе змея укусила на лугу 14-летнего подростка

Змея укусила 14-летнего мальчика в селе Нижний Карачан Грибановского района в субботу, 19 августа. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила врач-педиатр Грибановской райбольницы Елена Разина в понедельник, 21 августа.

Подросток пас коров на лугу, когда почувствовал сильное жжение в ноге. Мальчик обернулся и увидел отползающую змею. О случившемся он сообщил родителям по телефону. Они приехали за ним и доставили в Нижнекарачанскую амбулаторию. Фельдшер Любовь Пармузина отвезла мальчика в райбольницу.

По словам Елены Разиной, подростку назначили необходимое лечение. Состояние мальчика медики оценивают, как стабильное.

Контекст

Это уже седьмой случай в Грибановском районе в 2017 году. Змея укусила 14-летнюю девочку в селе Малая Грибановка в понедельник, 3 июля. Школьница приехала вместе с родителями из Санкт-Петербурга в гости к родственникам. Они поехали на речку ловить рыбу. Змея укусила подростка в ногу. Отец девочки самостоятельно отсосал яд и привез пострадавшую в больницу.