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12:51 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Грибановском районе змея укусила на лугу 14-летнего подростка

Состояние мальчика стабильное.

Змея укусила 14-летнего мальчика в селе Нижний Карачан Грибановского района в субботу, 19 августа. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила врач-педиатр Грибановской райбольницы Елена Разина в понедельник, 21 августа.

Подросток пас коров на лугу, когда почувствовал сильное жжение в ноге. Мальчик обернулся и увидел отползающую змею. О случившемся он сообщил родителям по телефону. Они приехали за ним и доставили в Нижнекарачанскую амбулаторию. Фельдшер Любовь Пармузина отвезла мальчика в райбольницу.

По словам Елены Разиной, подростку назначили необходимое лечение. Состояние мальчика медики оценивают, как стабильное.

Контекст

Это уже седьмой случай в Грибановском районе в 2017 году. Змея укусила 14-летнюю девочку в селе Малая Грибановка в понедельник, 3 июля. Школьница приехала вместе с родителями из Санкт-Петербурга в гости к родственникам. Они поехали на речку ловить рыбу. Змея укусила подростка в ногу. Отец девочки самостоятельно отсосал яд и привез пострадавшую в больницу.

Жительницу села Средний Карачан Грибановского района змея укусила в понедельник, 10 июля. Женщина собирала землянику на лугу на окраине села и почувствовала жжение на ноге. Родственники обнаружили следы укуса и доставили пострадавшую в больницу.

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