В Грибановском районе змея укусила на лугу 14-летнего подростка
Состояние мальчика стабильное.
Состояние мальчика стабильное.
Змея укусила 14-летнего мальчика в селе Нижний Карачан Грибановского района в субботу, 19 августа. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила
Подросток пас коров на лугу, когда почувствовал сильное жжение в ноге. Мальчик обернулся и увидел отползающую змею. О случившемся он сообщил родителям по телефону. Они приехали за ним и доставили в Нижнекарачанскую амбулаторию. Фельдшер Любовь Пармузина отвезла мальчика в райбольницу.
По словам Елены Разиной, подростку назначили необходимое лечение. Состояние мальчика медики оценивают, как стабильное.
Контекст
Это уже седьмой случай в Грибановском районе в 2017 году. Змея укусила 14-летнюю девочку в селе Малая Грибановка в понедельник, 3 июля. Школьница приехала вместе с родителями из
Жительницу села Средний Карачан Грибановского района змея укусила в понедельник, 10 июля. Женщина собирала землянику на лугу на окраине села и почувствовала жжение на ноге. Родственники обнаружили следы укуса и доставили пострадавшую в больницу.