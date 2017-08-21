Омича, обвиняемого в убийстве двух посетительниц бара, скоро начнут судить

По информации правоохранительных органов, он познакомился с двумя 33-летними женщинами в «Досках» и через некоторое время уговорил их поехать к нему домой. Через некоторое время Гладков обнаружил пропажу 17 тысяч рублей и украшений и потребовал от гостей вернуть вещи обратно, а когда они стали отрицать свою причастность, пришел в бешенство и задушил одну из женщин. Вторую он решил убрать как свидетельницу. Вместе с отцом Гладков избавился от вещей жертв и самих тел — перевез в гараж и закопал.