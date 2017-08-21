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13:26 (мск), источник: СуперОмск

Омича, обвиняемого в убийстве двух посетительниц бара, скоро начнут судить

Сегодня в Омском областном суде рассматривалось ходатайство следственных органов, просивших продлить содержание под стражей 31-летнего Романа Гладкова.

Мужчина обвиняется в убийстве двух женщин, с которыми познакомился в баре.

По информации правоохранительных органов, он познакомился с двумя 33-летними женщинами в «Досках» и через некоторое время уговорил их поехать к нему домой. Через некоторое время Гладков обнаружил пропажу 17 тысяч рублей и украшений и потребовал от гостей вернуть вещи обратно, а когда они стали отрицать свою причастность, пришел в бешенство и задушил одну из женщин. Вторую он решил убрать как свидетельницу. Вместе с отцом Гладков избавился от вещей жертв и самих тел — перевез в гараж и закопал.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, в итоге Гладкову продлили арест до 8 февраля 2018 года. Само уголовное дело по ч. 2 ст. 105 начнут рассматривать в конце августа. Мужчине грозит до 20 лет тюремного срока либо пожизненное заключение.

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