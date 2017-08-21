Пожар в Усть-Донецком районе: площадь открытого горения составляет 6 гектаров
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Ситуация находится под личным контролем губернатора. Угрозы распространения огня на населенные пункты нет.
Обстановка осложнена чрезвычайной пожароопасностью. Так во всех округах действует особый противопожарный режим. В готовности находятся все службы.
Однако люди все равно не придерживаются правил безопасности. Так в течение недели на нарушителей был составлен 41 административный протокол. При этом, всего за указанный период на Дону ликвидировали 248 ландшафтных пожаров.
Жителей региона просят быть предельно осторожными с огнем. Запрещается разводить костры на территории населенных пунктов, в лесах и лесополосах. Необходимо исключить неконтролируемый пал травы и мусора, а также курение на территории и вблизи сельхозугодий.