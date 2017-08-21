Пожар в Усть-Донецком районе: площадь открытого горения составляет 6 гектаров

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Ситуация находится под личным контролем губернатора. Угрозы распространения огня на населенные пункты нет.

Обстановка осложнена чрезвычайной пожароопасностью. Так во всех округах действует особый противопожарный режим. В готовности находятся все службы.

Однако люди все равно не придерживаются правил безопасности. Так в течение недели на нарушителей был составлен 41 административный протокол. При этом, всего за указанный период на Дону ликвидировали 248 ландшафтных пожаров.