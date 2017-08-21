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13:13 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Пожар в Усть-Донецком районе: площадь открытого горения составляет 6 гектаров

В Усть-Донецком районе продолжают тушить природный пожар. Задействовано 1067 человек и 218 единиц техники. Площадь открытого горения составляет шесть гектаров, сообщает сайт донского правительства.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Ситуация находится под личным контролем губернатора. Угрозы распространения огня на населенные пункты нет.

Обстановка осложнена чрезвычайной пожароопасностью. Так во всех округах действует особый противопожарный режим. В готовности находятся все службы.

Однако люди все равно не придерживаются правил безопасности. Так в течение недели на нарушителей был составлен 41 административный протокол. При этом, всего за указанный период на Дону ликвидировали 248 ландшафтных пожаров.

Жителей региона просят быть предельно осторожными с огнем. Запрещается разводить костры на территории населенных пунктов, в лесах и лесополосах. Необходимо исключить неконтролируемый пал травы и мусора, а также курение на территории и вблизи сельхозугодий.

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