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12:55 (мск), источник: РБК

Владелец подлодки «Наутилус» признался в утоплении шведской журналистки

Датский изобретатель Петер Мадсен признался в том, что утопил в море тело шведской журналистки, которая отправилась с ним в плавание на самодельной подводной лодке «Наутилус».

Источник: Reuters

Как сообщает пресс-служба копенгагенской полиции, Мадсен сообщил полиции о том, что он «похоронил» тело шведской журналистки Ким Валль в проливе Кеге. При этом он подчеркнул, что смерть женщины наступила в результате несчастного случая.

Как именно умерла журналистка, полиция не уточнила.

Направленные на место предполагаемого утопления Валль водолазы обследовали район, однако ничего там не обнаружили. Представитель спасателей Лассе Ларссон заявил Expressen, что в силу особенностей течения в проливе Кеге тело журналистки за 10 дней могло отнести куда угодно.

Мадсен по-прежнему является подозреваемым в убийстве журналистки.

Мадсен — создатель небольшой подводной лодки «Наутилус», на которой он не раз выходил в море. 10 августа он отправился из Копенгагена со шведской журналисткой Валль, которая решила сделать репортаж о его проекте. 11 августа молодой человек Валль обратился в полицию, сообщив, что она пропала. В ходе поисковых работ был обнаружен Мадсен, который спасся с затонувшего «Наутилуса». Однако Валль на борту подлодки не оказалось.

Изобретатель попытался заверить полицейских, что еще до кораблекрушения он высадил журналистку на одном из островов в районе Копенгагена. Полицейские ему, однако, не поверили и заподозрили Мадсена в убийстве.

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