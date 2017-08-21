Владелец подлодки «Наутилус» признался в утоплении шведской журналистки

Направленные на место предполагаемого утопления Валль водолазы обследовали район, однако ничего там не обнаружили. Представитель спасателей Лассе Ларссон заявил Expressen, что в силу особенностей течения в проливе Кеге тело журналистки за 10 дней могло отнести куда угодно.



Мадсен по-прежнему является подозреваемым в убийстве журналистки.



Мадсен — создатель небольшой подводной лодки «Наутилус», на которой он не раз выходил в море. 10 августа он отправился из Копенгагена со шведской журналисткой Валль, которая решила сделать репортаж о его проекте. 11 августа молодой человек Валль обратился в полицию, сообщив, что она пропала. В ходе поисковых работ был обнаружен Мадсен, который спасся с затонувшего «Наутилуса». Однако Валль на борту подлодки не оказалось.



Изобретатель попытался заверить полицейских, что еще до кораблекрушения он высадил журналистку на одном из островов в районе Копенгагена. Полицейские ему, однако, не поверили и заподозрили Мадсена в убийстве.