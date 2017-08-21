Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
«Особенная» дочь Ирины Хакамады выходит замуж
Россияне скупают жилье в Крыму
17-летняя дочь российского миллиардера Диана Манасир выходит...
Как автомобиль превратился в орудие теракта в ЕвропеВ четверг автофургон врезался в толпу на пешеходной туристической улице Рамбла в центре Барселоны
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
25 лет чаепитий: почему «Первый» закрыл «Пока все дома»
В России создали крупнейший экскаватор (фото)
В США сделают летающий автомобиль DeLorean
Смелый снимок: Альбина Джанабаева похвасталась телом - СМИ
Татьяна Арно выложила фото с обнаженной грудью
17-летняя дочь российского миллиардера Диана Манасир выходит...
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
СМИ: эксперт объяснил, куда делась «военная мощь» Украины
Крым ответил Киеву о возвращении полуострова силой
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
11Мрамор Микеланджело
10Землетрясение на юго-западе Китая
13:27 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Зачинщики бунта в Рефтинском спецучилище отделались «условкой»

Им дали от 2 до 2,5 лет.

21 августа 2017 года Свердловский облсуд вынес приговор пятерым воспитанникам Рефтинского спецучилища, признав их виновными в организации и участии в массовых беспорядках. Молодые люди получили от 2 до 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе суда.

Бунт в учреждении, где содержатся малолетние преступники, произошел в конце августа 2016 года. Подростки 15−17 лет уничтожили имущество на 250 тысяч рублей, избили сотрудников спецучилища и сбежали.

За три дня в бега пустились 50 воспитанников. Вскоре их вернули назад.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
На свалке в Карабаше нашли труп новорожденного
США приостановили выдачу неиммиграционных виз россиянам
Андрей Малахов написал открытое письмо Эрнсту
Меркель назвала ненормальным назначение Шредера в СД «Роснефти»
Медведев и Собянин возглавили рейтинг «преемников» Путина
Дело о массовой резне в Сургуте расследуют из Москвы
В Марселе автомобиль въехал в автобусные остановки
После ДТП в Анталье госпитализированы четверо россиян
Спорт
Алонсо — мистер «Уэмбли». «Челси» победил «Тоттенхэм» Первое лондонское дерби сезона завершилось победой чемпиона Англии над серебряным призером
Авто
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его) Неприятный инцидент произошел с автомобилистом в Омской области во время рыбалки
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Скончался Джерри Льюис Легендарный американский комик умер на 92-м году жизни в своем доме в Неваде
Недвижимость
Москвичам предложат переехать в «казенное» жилье
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Около 1,5 млн участков попадут под новую амнистию
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Леди
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд Как рассказали прессе люди из окружения бизнесмена, Роман и Юлия все чаще появляются вместе на светских тусовках.
Дети
Поклонники обсуждают невероятное сходство сыновей Стоцкой и Киркорова Саша и Мартин отличаются только прическами и одеждой.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь