Зачинщики бунта в Рефтинском спецучилище отделались «условкой»

21 августа 2017 года Свердловский облсуд вынес приговор пятерым воспитанникам Рефтинского спецучилища, признав их виновными в организации и участии в массовых беспорядках. Молодые люди получили от 2 до 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе суда.

Бунт в учреждении, где содержатся малолетние преступники, произошел в конце августа 2016 года. Подростки 15−17 лет уничтожили имущество на 250 тысяч рублей, избили сотрудников спецучилища и сбежали.