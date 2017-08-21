Пенсионерка пропала в лесу в Новосибирской области, об этом сообщают волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт». 69-летняя Клавдия Срещикова ушла в лес возле села Пушкарево в Ордынском районе НСО 20 августа, с тех пор о ней нет никакой информации.