Пенсионерка пропала в лесу в Новосибирской области
Клавдия Срещикова ушла в лес в Ордынском районе 20 августа, с тех пор о ней нет никакой информации, рассказали волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».
Клавдия Срещикова ушла в лес в Ордынском районе 20 августа, с тех пор о ней нет никакой информации, рассказали волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».
Пенсионерка пропала в лесу в Новосибирской области, об этом сообщают волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт». 69-летняя Клавдия Срещикова ушла в лес возле села Пушкарево в Ордынском районе НСО 20 августа, с тех пор о ней нет никакой информации.
Приметы публикуются в группе
Была одета: плащ болотного цвета прорезиненный, с пятнами белого цвета от краски и известки, халат байковый красного цвета на замке, на голове — платок белого цвета, на ногах — сапоги резиновые коричневого цвета, при себе имела ведро белого цвета объемом 5 л.
Поисками занимаются волонтёры, спасатели и полиция. «Вести» следят за развитием событий.