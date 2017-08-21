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13:28 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Пенсионерка пропала в лесу в Новосибирской области

Клавдия Срещикова ушла в лес в Ордынском районе 20 августа, с тех пор о ней нет никакой информации, рассказали волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».

Пенсионерка пропала в лесу в Новосибирской области, об этом сообщают волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт». 69-летняя Клавдия Срещикова ушла в лес возле села Пушкарево в Ордынском районе НСО 20 августа, с тех пор о ней нет никакой информации.

Приметы публикуются в группе Аварийно-спасательной службы Новосибирской области. Рост 150−155 см, среднего телосложения, волосы короткие, седые.

Во время загрузки произошла ошибка.

Была одета: плащ болотного цвета прорезиненный, с пятнами белого цвета от краски и известки, халат байковый красного цвета на замке, на голове — платок белого цвета, на ногах — сапоги резиновые коричневого цвета, при себе имела ведро белого цвета объемом 5 л.

Поисками занимаются волонтёры, спасатели и полиция. «Вести» следят за развитием событий.

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