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13:29 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Прикамье директора завода обвиняют в недоплате налогов на 52 млн рублей

Уголовное дело руководителя машиностроительного завода направляют в суд.

В Александровске завершено расследование уголовного дела по обвинению генерального директора ОАО «Александровский машиностроительный завод». Руководителя предприятия обвиняют в сокрытии денег, которые должны были пойти на уплату налогов.

Как рассказали в следственном управлении СКР по Пермскому краю, гендиректор дал распоряжение переводить деньги от контрагентов за покупаемую продукцию на счёт дочернего предприятия (ООО «ТД «АМЗ»). Таким образом с апреля по октябрь 2015 года деньги шли в обход расчетных счетов ОАО «АМЗ», но поступали распоряжение его генерального директора.

При этом руководитель знал о задолженности по налогам.

Поступающие средства директор расходовал на хозяйственные нужды предприятия, в нарушение интересов государства.

Ущерб составил 52,3 млн рублей.

Как выяснили следователи, до этого (с 2012 по 2015 годы) гендиректор избавился от движимого и недвижимого имущества. Так что наложить арест удалось только на его акции ОАО «АМЗ».

По предложению руководства следственного отдела прокурор Александровска обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с генерального директора денежных средств, подлежащих уплате в бюджет в полном объеме.

Следователи собрали достаточно доказательств и направили уголовное дело в суд.

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