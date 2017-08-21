В Прикамье директора завода обвиняют в недоплате налогов на 52 млн рублей

В Александровске завершено расследование уголовного дела по обвинению генерального директора ОАО «Александровский машиностроительный завод». Руководителя предприятия обвиняют в сокрытии денег, которые должны были пойти на уплату налогов.

Как рассказали в следственном управлении СКР по Пермскому краю, гендиректор дал распоряжение переводить деньги от контрагентов за покупаемую продукцию на счёт дочернего предприятия (ООО «ТД «АМЗ»). Таким образом с апреля по октябрь 2015 года деньги шли в обход расчетных счетов ОАО «АМЗ», но поступали распоряжение его генерального директора.

При этом руководитель знал о задолженности по налогам.

Поступающие средства директор расходовал на хозяйственные нужды предприятия, в нарушение интересов государства.

Ущерб составил 52,3 млн рублей.

Как выяснили следователи, до этого (с 2012 по 2015 годы) гендиректор избавился от движимого и недвижимого имущества. Так что наложить арест удалось только на его акции ОАО «АМЗ».

По предложению руководства следственного отдела прокурор Александровска обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с генерального директора денежных средств, подлежащих уплате в бюджет в полном объеме.