Пермяка обвинили в производстве 400 тысяч литров «левого» алкоголя

Обвиняемому и его подельникам удалось изготовить в общей сложности более 400 тысяч литров суррогатного спиртного и частично реализовать его под видом известных алкогольных брендов.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, нелегальное производство спиртного было обнаружено сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции в промышленной зоне Дзержинского района Перми.

Найденный цех, по оценкам экспертов, мог выпускать в год более миллиона литров алкоголя для реализации как на территории Пермского края, так и в других российских регионах.