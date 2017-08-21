В Омской области две женщины умерли от гриппа
Обе не были привиты от данного заболевания.
Обе не были привиты от данного заболевания.
В Омской области две женщины умерли от гриппа. Об этом на
«У нас от гриппа погибло два человека в предыдущем сезоне, и они не были привиты от гриппа. Кроме того, было позднее обращение к врачу и фоновое тяжелое заболевание. Но главное, они не были вакцинированы», — сообщила Ольга Богданова.
По её словам, это были две женщины средних лет. Отметим, что в настоящее время в Омской области стартовала прививочная кампания против гриппа, которая продолжится до 1 ноября.