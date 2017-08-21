Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вышло первое видео с Малаховым в студии «Прямого эфира»
Что вы знаете о первой помощи: тест
«Особенная» дочь Ирины Хакамады выходит замуж
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
Как автомобиль превратился в орудие теракта в ЕвропеВ четверг автофургон врезался в толпу на пешеходной туристической улице Рамбла в центре Барселоны
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Пенсионер решил доехать из деревни до Минска без заднего колеса
Личные авто стали обходиться россиянам все дороже
Глаголева скончалась после визита в клинику – СМИ
Морпех США об Украине: Пусть Россия ее растерзает
Настасья Самбурская ответила на критику своей внешности
Как выглядит самая красивая замужняя женщина России (фото)
СМИ: эксперт объяснил, куда делась «военная мощь» Украины
Крым ответил Киеву о возвращении полуострова силой
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
11Мрамор Микеланджело
10Землетрясение на юго-западе Китая
13:15 (мск), источник: АиФ Омск

В Омской области две женщины умерли от гриппа

Обе не были привиты от данного заболевания.

В Омской области две женщины умерли от гриппа. Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель министра здравоохранения Омской области Ольга Богданова.

«У нас от гриппа погибло два человека в предыдущем сезоне, и они не были привиты от гриппа. Кроме того, было позднее обращение к врачу и фоновое тяжелое заболевание. Но главное, они не были вакцинированы», — сообщила Ольга Богданова.

По её словам, это были две женщины средних лет. Отметим, что в настоящее время в Омской области стартовала прививочная кампания против гриппа, которая продолжится до 1 ноября.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Гробы памяти. Сибиряки хотели привлечь внимание властей, но привлекли полицейских
США приостановили выдачу неиммиграционных виз россиянам
Андрей Малахов написал открытое письмо Эрнсту
Меркель назвала ненормальным назначение Шредера в СД «Роснефти»
Медведев и Собянин возглавили рейтинг «преемников» Путина
Дело о массовой резне в Сургуте расследуют из Москвы
В Марселе автомобиль въехал в автобусные остановки
После ДТП в Анталье госпитализированы четверо россиян
Спорт
Алонсо — мистер «Уэмбли». «Челси» победил «Тоттенхэм» Первое лондонское дерби сезона завершилось победой чемпиона Англии над серебряным призером
Авто
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его) Неприятный инцидент произошел с автомобилистом в Омской области во время рыбалки
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Скончался Джерри Льюис Легендарный американский комик умер на 92-м году жизни в своем доме в Неваде
Недвижимость
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Петербургский хостел за долги отдали банку
Военным разрешили изымать земли у граждан
Леди
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд Как рассказали прессе люди из окружения бизнесмена, Роман и Юлия все чаще появляются вместе на светских тусовках.
Дети
Поклонники обсуждают невероятное сходство сыновей Стоцкой и Киркорова Саша и Мартин отличаются только прическами и одеждой.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь