Мужчина пострадал после падения под поезд на станции метро «Свиблово» в Москве
РИАМО — 21 авг. В Москве на станции метро «Свиблово»
РИАМО — 21 авг. В Москве на станции метро «Свиблово»
Около 11:40 на станции метро “Свиблово” произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого мужчина упал на жесткий путь под прибывающий электропоезд и получил значительные травмы. В 11:45 было снято напряжение для извлечения пострадавшего.
Он добавил, что на место происшествия был вызван наряд скорой медицинской помощи, который госпитализировал пострадавшего. Сотрудниками полиции были опрошены все свидетели, в том числе машинист электропоезда.
Ранее интервалы движения поездов на