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13:37 (мск), источник: РИАМО

Мужчина пострадал после падения под поезд на станции метро «Свиблово» в Москве

РИАМО — 21 авг. В Москве на станции метро «Свиблово» Калужско-Рижской линии в результате падения на пути пострадал мужчина, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

Около 11:40 на станции метро “Свиблово” произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого мужчина упал на жесткий путь под прибывающий электропоезд и получил значительные травмы. В 11:45 было снято напряжение для извлечения пострадавшего.
Алексей Мышляев
Сотрудник пресс-службы УВД на Московском метрополитене

Он добавил, что на место происшествия был вызван наряд скорой медицинской помощи, который госпитализировал пострадавшего. Сотрудниками полиции были опрошены все свидетели, в том числе машинист электропоезда.

Ранее интервалы движения поездов на Калужско-Рижской линии Московского метрополитена были увеличены из-за происшествия с пассажиром.

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