Мужчина пострадал после падения под поезд на станции метро «Свиблово» в Москве

Около 11:40 на станции метро “Свиблово” произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого мужчина упал на жесткий путь под прибывающий электропоезд и получил значительные травмы. В 11:45 было снято напряжение для извлечения пострадавшего.

Алексей Мышляев Сотрудник пресс-службы УВД на Московском метрополитене