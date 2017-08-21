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15:10 (мск), источник: Интерфакс

Рабочий задохнулся при очистке цистерны с нефтепродуктами в Уфе

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU — Следователи устанавливают обстоятельства гибели рабочего в цистерне с нефтепродуктами в Уфе. Об этом сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе Приволжского следственного управления СКР на транспорте в понедельник.

«По предварительным данным, 20 августа около 10 часов 30 минут на территории промывочно-пропарочной станции “Черниковка-Восстание” проводились несанкционированные работы по очистке нефтепродуктов в автомобильном полуприцепе-цистерне. В ходе работ бригадир, 1969 года рождения, спустился в цистерну без средств защиты дыхания и задохнулся», — сказал сотрудник пресс-службы.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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