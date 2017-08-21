Рабочий задохнулся при очистке цистерны с нефтепродуктами в Уфе
Москва. 21 августа. INTERFAX.RU — Следователи устанавливают обстоятельства гибели рабочего в цистерне с нефтепродуктами в Уфе. Об этом сообщили агентству «Интерфакс» в
Москва. 21 августа. INTERFAX.RU — Следователи устанавливают обстоятельства гибели рабочего в цистерне с нефтепродуктами в Уфе. Об этом сообщили агентству «Интерфакс» в
«По предварительным данным, 20 августа около 10 часов 30 минут на территории
Устанавливаются все обстоятельства происшествия.