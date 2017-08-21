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13:43 (мск), источник: Новости Перми

По факту гибели подростка на опоре ЛЭП проводится доследственная проверка

Следственный комитет РФ по Пермскому краю проводит доследственную проверку по факту смерти подростка в Кунгурском районе.

Напомним, что тело юноши было обнаружено на опоре ЛЭП 17 августа 2017 года недалеко от деревни Парашино. Предварительно следствие установило, что 14-летний мальчик вместе со своим другом гулял возле опасного объекта.

Чтобы сделать селфи, он забрался на опору и нечаянно задел провод мощностью 10 кВт. От полученного удара электрическим разрядом подросток погиб на месте.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, осмотрено место происшествия, опрошен очевидец и свидетели.

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