По факту гибели подростка на опоре ЛЭП проводится доследственная проверка

Напомним, что тело юноши было обнаружено на опоре ЛЭП 17 августа 2017 года недалеко от деревни Парашино. Предварительно следствие установило, что 14-летний мальчик вместе со своим другом гулял возле опасного объекта.

Чтобы сделать селфи, он забрался на опору и нечаянно задел провод мощностью 10 кВт. От полученного удара электрическим разрядом подросток погиб на месте.