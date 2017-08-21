Под Уфой после удара молнии загорелись баня и «Ока»
Под Уфой в деревне Новотроевка произошел пожар, сообщает МЧС по РБ.
Под Уфой в деревне Новотроевка произошел пожар, сообщает МЧС по РБ.
Предположительно, пожар вспыхнул после удара молнии, в 6:32. Огнем были повреждены баня и автомобиль «Ока». На место были направлены 5 человек и 2 единицы техники.
Ликвидировать возгорание удалось лишь спустя полтора часа, однако баню и машину удалось защитить от полного уничтожения огнем. Никто из людей не пострадал.