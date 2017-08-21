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13:33 (мск), источник: PROUFU.ru

Под Уфой после удара молнии загорелись баня и «Ока»

Под Уфой в деревне Новотроевка произошел пожар, сообщает МЧС по РБ.

Предположительно, пожар вспыхнул после удара молнии, в 6:32. Огнем были повреждены баня и автомобиль «Ока». На место были направлены 5 человек и 2 единицы техники.

Ликвидировать возгорание удалось лишь спустя полтора часа, однако баню и машину удалось защитить от полного уничтожения огнем. Никто из людей не пострадал.

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