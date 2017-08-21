В выходные в авариях на дорогах Свердловской области погибли четыре человека
Сразу две страшные аварии произошли в выходные на Серовском тракте.
Сразу две страшные аварии произошли в выходные на Серовском тракте.
В субботу мотоциклист, который ехал по Серовскому тракту, в районе Кушвы не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Opel.
Мотоциклист погиб на месте, водителя и пассажиров автомобиля доставили в больницу.
А на следующий день недалеко от
По предварительной информации, водитель был пьян.