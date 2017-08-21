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13:46 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

В выходные в авариях на дорогах Свердловской области погибли четыре человека

Сразу две страшные аварии произошли в выходные на Серовском тракте.

В субботу мотоциклист, который ехал по Серовскому тракту, в районе Кушвы не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Opel.

Мотоциклист погиб на месте, водителя и пассажиров автомобиля доставили в больницу.

А на следующий день недалеко от Верх-Нейвинского автомобиль ВАЗ не вписался в поворот, на большой скорости съехал в кювет и перевернулся. В салоне находились пять человек, трое из них скончались до приезда врачей.

По предварительной информации, водитель был пьян.

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