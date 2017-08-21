Пермяка осудили за призывы к насилию в социальных сетях

Преступные действия подсудимый совершал с апреля 2013 года по июль 2015 года. Он размещал материалы, призывающие к насилию в отношении иностранных граждан.

Суд по совокупности преступлений назначил пермяку наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также ему предстоит выплатить штраф в размере четырех тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.