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13:50 (мск), источник: Новости Перми

Пермяка осудили за призывы к насилию в социальных сетях

Дзержинский районный суд города рассмотрел материалы уголовного дела местного жителя. На протяжении двух лет мужчина у себя на странице «ВКонтакте» размещал экстремистские публикации.

Преступные действия подсудимый совершал с апреля 2013 года по июль 2015 года. Он размещал материалы, призывающие к насилию в отношении иностранных граждан.

Суд по совокупности преступлений назначил пермяку наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также ему предстоит выплатить штраф в размере четырех тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

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