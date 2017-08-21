Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
Ученые вывели идеальный график повседневной жизни
Тюменские врачи спасли ребенка, проглотившего голову куклы
Как сейчас живет Николай Караченцов: эксклюзивное видео актера
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
Как автомобиль превратился в орудие теракта в ЕвропеВ четверг автофургон врезался в толпу на пешеходной туристической улице Рамбла в центре Барселоны
Вышло первое видео с Малаховым в студии «Прямого эфира»
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
В России создали крупнейший экскаватор (фото)
В США сделают летающий автомобиль DeLorean
СМИ: Дана Борисова поместила Евгения Осина в клинику
Развод после 20 лет: Ардова рассталась с мужем
17-летняя дочь российского миллиардера Диана Манасир выходит...
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
СМИ: эксперт объяснил, куда делась «военная мощь» Украины
Крым ответил Киеву о возвращении полуострова силой
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
10Муссонные наводнения в Южной Азии
12Растущее напряжение вокруг КНДР
13:51 (мск), источник: Om1.ru

В Омске оперативник нашёл в диване рецидивиста с 14 судимостями

Омич украл из частного дома телевизор, навигатор и еду, а потом скрылся от следствия в недрах мебели.

Вернувшись с работы, 51-летний житель частного дома на улице Малой Луговой, обнаружил пропажу телевизора, навигатора, электроинструментов и продуктов. Хозяин дома обратился в полицию.

Сосед потерпевшего рассказал полицейским, что увидел незнакомого мужчину, который отъезжал от дома на такси. Бдительный омич на всякий случай запомнил номер машины. Эта информация помогла полицейским выйти на след подозреваемого — 49-летнего гражданина с 14 судимостями за кражи.

Оперуполномоченный уголовного розыска майор полиции Антон Тутаев отправился отрабатывать самую простую версию — искать рецидивиста в его доме по улице Красных Зорь. Полицейский внимательно осмотрел жильё, не погнушавшись открыть раскладной диван. Майор полиции приподнял сидение дивана и увидел, что внутри лежит рецидивист.

Как сообщает УМВД по Омской области, дома у подозреваемого нашли все украденные вещи, кроме телевизора. Эту технику гражданин успел сдать в ломбард.

По статье «Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище», рецидивисту грозит до шести лет колонии. Полицейские проверяют, не может ли он быть причастен к схожим кражам в городе.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В омской колонии, где сидел экс-глава Россельхознадзора, заболели чумой свиньи
США приостановили выдачу неиммиграционных виз россиянам
Андрей Малахов написал открытое письмо Эрнсту
Меркель назвала ненормальным назначение Шредера в СД «Роснефти»
Медведев и Собянин возглавили рейтинг «преемников» Путина
Дело о массовой резне в Сургуте расследуют из Москвы
В Марселе автомобиль въехал в автобусные остановки
После ДТП в Анталье госпитализированы четверо россиян
Спорт
Как Неймар покорил Францию. Все, что нужно знать о выходных Весь европейский футбол — в одном тексте
Авто
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его) Неприятный инцидент произошел с автомобилистом в Омской области во время рыбалки
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Скончался Джерри Льюис Легендарный американский комик умер на 92-м году жизни в своем доме в Неваде
Недвижимость
Назван округ Москвы со стремительно дешевеющим жильем
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
За неучтенные дома придется платить двойной налог
В Москве появились апартаменты дешевле 2 млн рублей
Леди
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд Как рассказали прессе люди из окружения бизнесмена, Роман и Юлия все чаще появляются вместе на светских тусовках.
Дети
Поклонники обсуждают невероятное сходство сыновей Стоцкой и Киркорова Саша и Мартин отличаются только прическами и одеждой.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь