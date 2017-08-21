В Омске оперативник нашёл в диване рецидивиста с 14 судимостями

Вернувшись с работы, 51-летний житель частного дома на улице Малой Луговой, обнаружил пропажу телевизора, навигатора, электроинструментов и продуктов. Хозяин дома обратился в полицию.

Сосед потерпевшего рассказал полицейским, что увидел незнакомого мужчину, который отъезжал от дома на такси. Бдительный омич на всякий случай запомнил номер машины. Эта информация помогла полицейским выйти на след подозреваемого — 49-летнего гражданина с 14 судимостями за кражи.

Оперуполномоченный уголовного розыска майор полиции Антон Тутаев отправился отрабатывать самую простую версию — искать рецидивиста в его доме по улице Красных Зорь. Полицейский внимательно осмотрел жильё, не погнушавшись открыть раскладной диван. Майор полиции приподнял сидение дивана и увидел, что внутри лежит рецидивист.

Как сообщает УМВД по Омской области, дома у подозреваемого нашли все украденные вещи, кроме телевизора. Эту технику гражданин успел сдать в ломбард.