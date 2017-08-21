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13:54 (мск), источник: СуперОмск

В Омске фура устроила искрящееся шоу на съезде с Юбилейного моста

Проехавшийся по центру Омска большегруз задел провода над проезжей частью на улице Ленина. Инцидент произошел сегодня, 21 августа, на ул. Ленина, сообщают очевидцы в соцсетях.

От соприкосновения с огромной машиной провода заискрили, однако водитель фуры, вероятно, даже не заметил того, что что-то не так, и продолжил свой путь.

Во время загрузки произошла ошибка.

В комментариях омичей больше заинтересовало не само искрящееся шоу, а присутствие большегруза в центре города. Как отмечают многие участники обсуждения, въезд фурам в центр Омска запрещен, о чем говорят установленные повсюду знаки. Впрочем, по одной из версий, водитель приехал из другого города и проехал через центр совершенно случайно.

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