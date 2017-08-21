Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: толпы украинцев прорвали туристическую блокаду Крыма
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
Рожденные в опилках: как живут и учатся цирковые дети
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Как выглядит самая красивая замужняя женщина России (фото)
Как автомобиль превратился в орудие теракта в ЕвропеВ четверг автофургон врезался в толпу на пешеходной туристической улице Рамбла в центре Барселоны
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
25 лет чаепитий: почему «Первый» закрыл «Пока все дома»
Лихач на дороге загнал легковушку под фуру (видео)
Infiniti показала электрокар в стиле ретро
"Правда о той ночи": Борисова показала спасение Осина
Развод после 20 лет: Ардова рассталась с мужем
17-летняя дочь российского миллиардера Диана Манасир выходит...
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
СМИ узнали причину раздражительности и агрессивности Ким Чен Ына
СМИ: В США просят отдать Киев РФ за помощь КНДР
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
10Землетрясение на юго-западе Китая
11Мрамор Микеланджело
13:59 (мск), источник: РБК

Одиннадцать российских туристов пострадали в аварии автобуса в Анталье

В результате ДТП с туристическим автобусом, перевернувшимся в понедельник утром на трассе Кемер — Белек, пострадало 11 россиян, сообщает посольство России в Турции.

«Пострадало 11 граждан России. Семи из них оказана медпомощь, и они вернулись в отели. Четверо проходят дополнительные медицинские обследования», — говорится в сообщении дипмиссии.

Во время загрузки произошла ошибка.

По предварительной информации, пострадавшие получили травмы средней степени тяжести — ссадины, порезы, ушибы.

Представитель консульства России в Анталье сообщил ТАСС, что среди госпитализированных после ДТП россиян есть и ребенок.

Ранее в понедельник агентство Anadolu сообщило, что в автобусе, попавшем в ДТП на трассе Анталья — Кемер, находилось 26 человек. Это были туристы, которых перевозили из одного из отелей в Кемере.

Во время загрузки произошла ошибка.

Аварии с автобусами на турецких дорогах происходят регулярно. В начале августа
2017 года пять человек погибли после того, как перевернулся автобус, следовавший из Стамбула в Самсун. Неделей позже свалился с трассы автобус на трассе Анкара — Конья, в результате этого ДТП также погибли несколько человек. Российские туристы в обоих ДТП не пострадали.

В мае 2017 года не менее 18 российских туристов пострадали в итоге ДТП с туристическим автобусом на участке дороги между турецкими городами Мугла и Денизли, однако позднее стало известно, что перевернувшийся микроавтобус перевозил туристов с Украины.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Политолог назвал поездку с Путиным в Крым сигналом для Медведева
Письмо арестованного экс-мэра Путину: сделал все, что Вы поручили
США приостановили выдачу неиммиграционных виз россиянам
Путин назначил нового посла России в США
Меркель назвала ненормальным назначение Шредера в СД «Роснефти»
Андрей Малахов написал открытое письмо Эрнсту
В Ростове-на-Дону горят более десятка частных домов
В Марселе автомобиль въехал в автобусные остановки
Спорт
Как Неймар покорил Францию. Все, что нужно знать о выходных Весь европейский футбол — в одном тексте
Авто
«Урал» 8х8: новые фото секретного армейского танковоза В сеть попали качественные фотографии седельного тягача Урал-6308, которому предстоит возить тяжёлую бронетехнику
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Скончался Джерри Льюис Легендарный американский комик умер на 92-м году жизни в своем доме в Неваде
Недвижимость
5 районов Петербурга с самым популярным вторичным жильем
Названы города, где появится новое арендное жилье
Сбербанк сообщил о скачке спроса на ипотеку
Военным разрешили изымать земли у граждан
Леди
Как выглядит самая красивая замужняя женщина России (фото) За звание самой красивой замужней женщины страны боролись 35 участниц.
Дети
Поклонники обсуждают невероятное сходство сыновей Стоцкой и Киркорова Саша и Мартин отличаются только прическами и одеждой.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь