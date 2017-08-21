Одиннадцать российских туристов пострадали в аварии автобуса в Анталье

«Пострадало 11 граждан России. Семи из них оказана медпомощь, и они вернулись в отели. Четверо проходят дополнительные медицинские обследования», — говорится в сообщении дипмиссии.

По предварительной информации, пострадавшие получили травмы средней степени тяжести — ссадины, порезы, ушибы.

Представитель консульства России в Анталье сообщил ТАСС, что среди госпитализированных после ДТП россиян есть и ребенок.

Ранее в понедельник агентство Anadolu сообщило, что в автобусе, попавшем в ДТП на трассе Анталья — Кемер, находилось 26 человек. Это были туристы, которых перевозили из одного из отелей в Кемере.

Аварии с автобусами на турецких дорогах происходят регулярно. В начале августа

2017 года пять человек погибли после того, как перевернулся автобус, следовавший из Стамбула в Самсун. Неделей позже свалился с трассы автобус на трассе Анкара — Конья, в результате этого ДТП также погибли несколько человек. Российские туристы в обоих ДТП не пострадали.