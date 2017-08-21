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15:39 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре отстранили водителя троллейбуса, попавшую в ДТП с 11 машинами

В Краснодаре отстранили от работы водителя троллейбуса, участвовавшую в массовой аварии у Екатерининского зала.

Источник: ЮГА.ру

«Временно отстранили на время проверки», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе КТТУ.

Как сообщали Юга.ру, авария произошла вечером 19 августа на улице Офицерской. По предварительным данным, женщине за рулем троллейбуса стало плохо и она потеряла сознание во время движения.

В результате ДТП повреждения получили 11 автомобилей. Кроме водителя троллейбуса никто из участников аварии за медпомощью не обратился.

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