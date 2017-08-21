В Краснодаре отстранили водителя троллейбуса, попавшую в ДТП с 11 машинами

Источник: ЮГА.ру

«Временно отстранили на время проверки», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе КТТУ.

Как сообщали Юга.ру, авария произошла вечером 19 августа на улице Офицерской. По предварительным данным, женщине за рулем троллейбуса стало плохо и она потеряла сознание во время движения.