В Краснодаре отстранили водителя троллейбуса, попавшую в ДТП с 11 машинами
В Краснодаре отстранили от работы водителя троллейбуса, участвовавшую в массовой аварии у Екатерининского зала.
В Краснодаре отстранили от работы водителя троллейбуса, участвовавшую в массовой аварии у Екатерининского зала.
«Временно отстранили на время проверки», — сообщили порталу Юга.ру в
Как сообщали Юга.ру, авария произошла вечером 19 августа на улице Офицерской. По предварительным данным, женщине за рулем троллейбуса стало плохо и она потеряла сознание во время движения.
В результате ДТП повреждения получили 11 автомобилей. Кроме водителя троллейбуса никто из участников аварии за медпомощью не обратился.