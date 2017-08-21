За выходные двоих подростков ударило током на железнодорожных станциях Кубани

Краснодар. 21 августа — Новая Кубань. По факту обоих происшествий проводятся проверки. Подробности сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

19 августа трагедия произошла в краевой столице на станции Пашковская. Около 19:20 16-летний юноша забрался на вагон электропоезда. Мальчик решил полюбоваться закатом, но вместо этого получил удар током, приблизившись к контактной сети. С 60% ожогов тела его госпитализировали в ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 1 имени профессора С. В. Очаповского».