За выходные двоих подростков ударило током на железнодорожных станциях Кубани
16-летний мальчик получил 60% ожогов тела, 17-летний — 42%.
16-летний мальчик получил 60% ожогов тела, 17-летний — 42%.
Краснодар. 21 августа — Новая Кубань. По факту обоих происшествий проводятся проверки. Подробности сообщили в
19 августа трагедия произошла в краевой столице на станции Пашковская. Около 19:20 16-летний юноша забрался на вагон электропоезда. Мальчик решил полюбоваться закатом, но вместо этого получил удар током, приблизившись к контактной сети. С 60% ожогов тела его госпитализировали в ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 1 имени профессора С. В. Очаповского».
20 августа подобный инцидент произошел в Выселковском районе. 17-летний подросток разгуливал по станции Бурсак в 4 утра. Он также залез на вагон поезда. В результате удара током у мальчика диагностировали 42% ожогов тела. Юноша доставлен доставлен в МБУЗ «Центральная районная больница имени заслуженного врача В. Ф. Долгополова».