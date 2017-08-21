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15:19 (мск), источник: Вести Сочи

В Сочи пассажирский автобус сбил пешехода

Ночью в Адлерском районе на ул. Таврической произошло ДТП с участием пешехода, сообщает отдел пропаганды ОГИБДД УВД по городу Сочи.

По предварительным, данным 41-летняя женщина переходила проезжую часть в неположенном месте. В этот момент на пешехода совершил наезд автобус «МАЗ».

В результате ДТП пострадала женщина, её госпитализировали. Водитель и пассажиры автобуса травм не получили.

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