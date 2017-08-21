112: на ул. Красноармейской с балкона 3-го этажа выпал мужчина
В Калининграде на улице Красноармейской в субботу около часа ночи с балкона жилого дома выпал мужчина. Об этом сообщает официальный паблик системы 112 «ВКонтакте».
В Калининграде на улице Красноармейской в субботу около часа ночи с балкона жилого дома выпал мужчина. Об этом сообщает официальный паблик системы 112 «ВКонтакте».
Сообщается, что пострадавший упал со 2-го или 3-го этажа. Предположительно, мужчина получил травму спины.
На место происшествия были назначены оперативные экстренные службы.