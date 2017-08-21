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18:12 (мск), источник: Новый Калининград

112: на ул. Красноармейской с балкона 3-го этажа выпал мужчина

В Калининграде на улице Красноармейской в субботу около часа ночи с балкона жилого дома выпал мужчина. Об этом сообщает официальный паблик системы 112 «ВКонтакте».

Сообщается, что пострадавший упал со 2-го или 3-го этажа. Предположительно, мужчина получил травму спины.

На место происшествия были назначены оперативные экстренные службы.

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