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14:27 (мск), источник: УралПолит.ру

В Ивделе мужчина ответит за убийство семилетней давности

ИВДЕЛ, 21 августа, ИА УралПолит.Ru. Сотрудники следственного комитета Ивдела завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который убил приятеля семь лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Преступление, о котором идет речь, произошло 1 января 2010 года в квартире дома по улице Пушкина в городе Ивдель. После совместного распития спиртного хозяин квартиры стал выпроваживать приятеля, который никак не хотел уходить. В ходе завязавшегося конфликта гость напал на хозяина жилища, а тот в ответ вооружился кухонным ножом, и, защищаясь, нанес им два удара в область груди и живота своему гостю. В результате пострадавший скончался на следующий день в больнице.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, предусмотренного ч.1 ст. 108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны). В ходе разбирательств были допрошены свидетели, проведен следственный эксперимент. В итоге объективно установлены признаки превышения пределов необходимой обороны. Дело направлено в Ивдельский городской суд для рассмотрения по существу.

Теперь мужчине грозит вплоть до 2 лет лишения свободы.

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