В Ивделе мужчина ответит за убийство семилетней давности

Преступление, о котором идет речь, произошло 1 января 2010 года в квартире дома по улице Пушкина в городе Ивдель. После совместного распития спиртного хозяин квартиры стал выпроваживать приятеля, который никак не хотел уходить. В ходе завязавшегося конфликта гость напал на хозяина жилища, а тот в ответ вооружился кухонным ножом, и, защищаясь, нанес им два удара в область груди и живота своему гостю. В результате пострадавший скончался на следующий день в больнице.