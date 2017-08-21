В Ивделе мужчина ответит за убийство семилетней давности

Преступление, о котором идет речь, произошло 1 января 2010 года в квартире дома по улице Пушкина в городе Ивдель. После совместного распития спиртного хозяин квартиры стал выпроваживать приятеля, который никак не хотел уходить. В ходе завязавшегося конфликта гость напал на хозяина жилища, а тот в ответ вооружился кухонным ножом, и, защищаясь, нанес им два удара в область груди и живота своему гостю. В результате пострадавший скончался на следующий день в больнице.
По данному факту было возбуждено уголовное дело, предусмотренного ч.1 ст. 108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны). В ходе разбирательств были допрошены свидетели, проведен следственный эксперимент. В итоге объективно установлены признаки превышения пределов необходимой обороны. Дело направлено в Ивдельский городской суд для рассмотрения по существу.
Теперь мужчине грозит вплоть до 2 лет лишения свободы.