Резонансное ДТП в Минске: в крови таксиста нашли алкоголь

Источник: Ежедневник.by

Как сообщила официальный представитель СК Юлия Гончарова, в крови 51-летнего водителя такси был обнаружен алкоголь — 1,54 промилле. В распоряжении следствия также есть запись момента столкновения, на которой видно, что оно произошло без торможения.

Стало известно также, что до ДТП пассажиры и таксист проводили время вместе — они были знакомы. С двух часов ночи водитель такси перестал принимать заказы.