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15:34 (мск), источник: Ежедневник.by

Резонансное ДТП в Минске: в крови таксиста нашли алкоголь

ДТП, в котором погибли два пассажира такси, произошло утром 17 августа на улице Мирошниченко.

Источник: Ежедневник.by

Как сообщила официальный представитель СК Юлия Гончарова, в крови 51-летнего водителя такси был обнаружен алкоголь — 1,54 промилле. В распоряжении следствия также есть запись момента столкновения, на которой видно, что оно произошло без торможения.

Стало известно также, что до ДТП пассажиры и таксист проводили время вместе — они были знакомы. С двух часов ночи водитель такси перестал принимать заказы.

Сейчас таксист и третий пассажир находятся в реанимации, водитель в коме. Водитель и пассажир автобуса, с которым столкнулось такси, не пострадали.

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