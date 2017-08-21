Резонансное ДТП в Минске: в крови таксиста нашли алкоголь
ДТП, в котором погибли два пассажира такси, произошло утром 17 августа на улице Мирошниченко.
ДТП, в котором погибли два пассажира такси, произошло утром 17 августа на улице Мирошниченко.
Как сообщила официальный представитель СК Юлия Гончарова, в крови 51-летнего водителя такси был обнаружен алкоголь — 1,54 промилле. В распоряжении следствия также есть запись момента столкновения, на которой видно, что оно произошло без торможения.
Стало известно также, что до ДТП пассажиры и таксист проводили время вместе — они были знакомы. С двух часов ночи водитель такси перестал принимать заказы.
Сейчас таксист и третий пассажир находятся в реанимации, водитель в коме. Водитель и пассажир автобуса, с которым столкнулось такси, не пострадали.