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14:49 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинске оглашен приговор за двойное убийство из-за щенка

Суд нашел ряд смягчающих обстоятельств в действиях мужчины, убившего семейную пару в Златоусте.

Сегодня, 21 августа, Челябинский областной суд огласил приговор мужчине, совершившему двойное убийство, чтобы отомстить за гибель щенка, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ЧОС.

Напомним, преступление было совершено в декабре 2016 года — Андрей Фоминых 1974 года рождения в состоянии алкогольного опьянения находился в квартире в Златоусте у знакомых — мужчины и женщины, где на тот момент проживал.

Согласно версии следствия, конфликт произошел из-за щенка. Женщина предлагала обменять его на спиртное, а ее муж предпочел собаку убить. Обвиняемого возмутило поведение семейной пары, поэтому друзья и рассорились. Фоминых нашел в доме нож и нанес им множественные колото-резаные раны, от которых потерпевший скончался на месте. После чего он тем же образом убил женщину. После совершения убийства он накрыл тела одеялом, выпил спиртного и лег спать, а утром сам явился в полицию с повинной.

«В судебном заседании Фоминых вину признал полностью. При назначении наказания суд в качестве смягчающих обстоятельств учел, в том числе, явку с повинной, состояние здоровья подсудимого, раскаяние в содеянном, а также аморальное поведение потерпевшего, которое явилось поводом для совершения преступления. Отягчающим обстоятельством стало совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили в суде.

Мужчина признан виновным по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). Фоминых назначено наказание в виде колонии строгого режима на 16 лет 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховный суд РФ.

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