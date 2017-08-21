В Челябинске оглашен приговор за двойное убийство из-за щенка
Суд нашел ряд смягчающих обстоятельств в действиях мужчины, убившего семейную пару в Златоусте.
Суд нашел ряд смягчающих обстоятельств в действиях мужчины, убившего семейную пару в Златоусте.
Сегодня, 21 августа, Челябинский областной суд огласил приговор мужчине, совершившему двойное убийство, чтобы отомстить за гибель щенка, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
Напомним, преступление было совершено в декабре 2016 года — Андрей Фоминых 1974 года рождения в состоянии алкогольного опьянения находился в квартире в Златоусте у знакомых — мужчины и женщины, где на тот момент проживал.
Согласно версии следствия, конфликт произошел
«В судебном заседании Фоминых вину признал полностью. При назначении наказания суд в качестве смягчающих обстоятельств учел, в том числе, явку с повинной, состояние здоровья подсудимого, раскаяние в содеянном, а также аморальное поведение потерпевшего, которое явилось поводом для совершения преступления. Отягчающим обстоятельством стало совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили в суде.
Мужчина признан виновным по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). Фоминых назначено наказание в виде колонии строгого режима на 16 лет 6 месяцев.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховный суд РФ.