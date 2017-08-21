Мужчина с ножом напал на женщину в подъезде дома в центре Перми
Полиция просит опознать предполагаемого преступника.
Полиция просит опознать предполагаемого преступника.
В центре Перми неизвестный напал на женщину в подъезде жилого дома на Комсомольском проспекте. Угрожая ножом, он потребовал деньги.
Сотрудники Управления уголовного розыска краевого МВД устанавливают личность мужчины, подозреваемого в разбойном нападении.
«В результате противоправных действий злоумышленник забрал у потерпевшей 500 рублей и банковскую карту, с которой впоследствии обналичил 3 тысячи рублей», — рассказали в
По факту разбойного нападения возбудили уголовное дело.
Приметы нападавшего: среднего телосложения, волосы темные, прихрамывает на правую ногу и носит очки с диоптриями.
Может проживать на территории Свердловского и Ленинского районов Перми.
Полицейские обращаются к пермякам с просьбой оказать содействие в установлении личности предполагаемого грабителя.
Всех, кто обладает информацией о его возможном местонахождении или иных данных, просьба незамедлительно звонить по телефонам: