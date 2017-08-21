Исполнительному директору ЗиД выдано для ознакомления его уголовное дело

Как сообщил «Новому компаньону» информированный источник, исполнительному директору ЗиДа Егору Заворохину предоставлено для ознакомления уголовное дело. Егор Заворохин обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 ч. 4).

В уголовном деле 150 томов, предполагаемое время ознакомления с материалами дела — один том в день, то есть, не менее пяти месяцев.

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В материалах следствия объединены два уголовных дела, возбуждавшиеся в отношении руководителя оборонного предприятия — дело «по крыше» и «по теплу».

Дело о крыше цеха гальваники было возбуждено в 2012 году. Егор Заворохин обвиняется в том, что за ремонт крыши им было уплачено компании ООО «Энергоресурс» 4 млн руб. вместо 2 млн руб. — реальной стоимости ремонта по мнению следствия. В то же время, как сообщали ранее представители завода, получив заключение следствия, Егор Заворохин сразу провёл претензионную работу и истребовал с подрядчика излишне уплаченные деньги — 2 млн. руб, деньги были возвращены заводу.

Второе уголовное дело — «по теплу», заключается в следующем: по версии следствия, Егор Заворохин, превышая должностные полномочия, содействовал тому, чтобы теплоснабжающая организация ООО «Энергоресурс» предоставляла счета заводу на завышенные суммы. Следствие исследует период 2011—2012 годов. В то же время, по заявлению работников завода, до прихода Егора Заворохина на заводе никаких счётчиков по учёту тепла, поступающего от «Энергоресурса», не было.

«По сути, он был меценатом, поставляя тепло по заниженной цене, и потом, когда счётчики установили, возник резкий взлёт сумм по оплате», — комментировал в ходе пресс-конференции в июле 2015 года представитель юридической службы завода Василий Шепелев.