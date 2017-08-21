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14:44 (мск), источник: NewsKo

Исполнительному директору ЗиД выдано для ознакомления его уголовное дело

Материалы следствия включают 150 томов.

Как сообщил «Новому компаньону» информированный источник, исполнительному директору ЗиДа Егору Заворохину предоставлено для ознакомления уголовное дело. Егор Заворохин обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 ч. 4).

В уголовном деле 150 томов, предполагаемое время ознакомления с материалами дела — один том в день, то есть, не менее пяти месяцев.

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В материалах следствия объединены два уголовных дела, возбуждавшиеся в отношении руководителя оборонного предприятия — дело «по крыше» и «по теплу».

Дело о крыше цеха гальваники было возбуждено в 2012 году. Егор Заворохин обвиняется в том, что за ремонт крыши им было уплачено компании ООО «Энергоресурс» 4 млн руб. вместо 2 млн руб. — реальной стоимости ремонта по мнению следствия. В то же время, как сообщали ранее представители завода, получив заключение следствия, Егор Заворохин сразу провёл претензионную работу и истребовал с подрядчика излишне уплаченные деньги — 2 млн. руб, деньги были возвращены заводу.

Второе уголовное дело — «по теплу», заключается в следующем: по версии следствия, Егор Заворохин, превышая должностные полномочия, содействовал тому, чтобы теплоснабжающая организация ООО «Энергоресурс» предоставляла счета заводу на завышенные суммы. Следствие исследует период 2011—2012 годов. В то же время, по заявлению работников завода, до прихода Егора Заворохина на заводе никаких счётчиков по учёту тепла, поступающего от «Энергоресурса», не было.

«По сути, он был меценатом, поставляя тепло по заниженной цене, и потом, когда счётчики установили, возник резкий взлёт сумм по оплате», — комментировал в ходе пресс-конференции в июле 2015 года представитель юридической службы завода Василий Шепелев.

Напомним, в 2015-м году Егор Заворохин был арестован в рамках расследования уголовного дела «по теплу», затем отпущен под залог в 18 млн руб. Задержание Егора Заворохина спровоцировало акции протеста: заводчане митинговали с лозунгами «Егор, держись!», «Губернатор, помоги заводу, мы же люди!».

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