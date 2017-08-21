В Башкирии экс-следователь осуждена за фальсификацию доказательств по уголовным делам

На этот же срок ее лишили права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти. Надзорное ведомство намерено обжаловать приговор и потребовать ужесточения наказания осужденной.

По информации пресс-службы региональной прокуратуры, в производстве 30-летней сотрудницы полиции находились уголовные дела по фактам мошенничества под видом поставки стройматериалов и кражи прицепа, принадлежащего агрофирме. Чтобы улучшить показатели своей работы, следователь сфальсифицировала протоколы дополнительного допроса потерпевших и расписки о возмещении ими ущерба от преступлений.