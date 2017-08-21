Грабитель убил хозяйку дома ножницами в Алматинской области
В Алматинской области грабитель нанес множественные ножевые раны хозяйке дома, которая сразу же скончалась, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В Алматинской области грабитель нанес множественные ножевые раны хозяйке дома, которая сразу же скончалась, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Подозреваемый в убийстве был задержан на месте преступления. 20 августа в дежурную часть Карасайского РУВД поступил звонок на канал «102» от жителя одного из дачных массивов Иргелинского сельского округа. Патрульный экипаж задержал молодого мужчину, напавшего на супружескую чету. В полиции отметили, что хозяин дома оказал содействие в поимке подозреваемого.
«Как выяснилось, проникший на второй этаж с целью кражи подозреваемый был застигнут 47-летней хозяйкой дома. Женщина, которой были нанесены множественные ранения ножницами, скончалась на месте. Ее супруг, прибежавший на шум, успел сбросить сообщение на канал “102” и вступить в схватку с преступником, воспрепятствовав тем самым его побегу до приезда полиции», — рассказали в
Полученные хозяином дома ранения оказались легкими и он отказался от госпитализации после оказания медицинской помощи.
«На месте происшествия обнаружены и изъяты перчатки, маска и ножницы, использованные подозреваемым при совершении преступления. Сейчас изъятые вещи приобщены в качестве вещественных доказательств к уголовному расследованию, возбужденному по факту убийства. Задержанный мужчина, оказавшийся 19-летним местным жителем, водворен под стражу», — резюмировали в полиции.