Грабитель убил хозяйку дома ножницами в Алматинской области

Источник: Tengrinews

Подозреваемый в убийстве был задержан на месте преступления. 20 августа в дежурную часть Карасайского РУВД поступил звонок на канал «102» от жителя одного из дачных массивов Иргелинского сельского округа. Патрульный экипаж задержал молодого мужчину, напавшего на супружескую чету. В полиции отметили, что хозяин дома оказал содействие в поимке подозреваемого.

«Как выяснилось, проникший на второй этаж с целью кражи подозреваемый был застигнут 47-летней хозяйкой дома. Женщина, которой были нанесены множественные ранения ножницами, скончалась на месте. Ее супруг, прибежавший на шум, успел сбросить сообщение на канал “102” и вступить в схватку с преступником, воспрепятствовав тем самым его побегу до приезда полиции», — рассказали в пресс-службе ДВД Алматинской области.

Полученные хозяином дома ранения оказались легкими и он отказался от госпитализации после оказания медицинской помощи.