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14:48 (мск), источник: РИА Новости

Площадь пожара в Ростове-на-Дону выросла до шести тысяч квадратных метров

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 авг — РИА Новости. Площадь пожара в частном секторе в Ростове-на-Дону увеличилась до шести тысяч квадратных метров, рассматривается вопрос о применении вертолета Ми-8, сообщил представитель Южного регионального центра МЧС.

По словам представителя МЧС, жители близлежащих строений эвакуированы, информации о погибших и пострадавших пока нет.

Пожар охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. По словам источника РИА Новости в экстренных службах, пожар начался в частном жилом доме 33 на улице Нижегородская, после чего перекинулся на три соседних одноэтажных жилых дома.

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