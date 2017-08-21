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14:50 (мск), источник: АиФ Крым

В Крыму помогли велосипедисту, упавшему с обрыва в районе Ай-Петри

Спасатели транспортировали пострадавшего из труднодоступного места и оказали ему первую медицинскую помощь.

Спасатели Крыма помогли велосипедисту, пострадавшему в горно-лесной местности полуострова, передает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

В воскресенье днем в МЧС поступил сигнал бедствия: в районе смотровой площадки горы Ай-Петри в обрыв сорвался велосипедист. Отряд спасателей обнаружил пострадавшего в труднодоступном месте.

«Велосипедист, мужчина 1988 года рождения, житель Красноперекопска, не удержался на крутом участке дороги и совершил падение с тропы в обрыв, высота падения составила около 50 метров. Благодаря альпинистскому снаряжению и специальным носилкам спасатели транспортировали пострадавшего с травмами различной степени тяжести к автомобилю скорой медицинской помощи», — сказано в сообщении.

Спасатели оказали мужчине первую медицинскую помощь.

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