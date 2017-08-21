В Крыму помогли велосипедисту, упавшему с обрыва в районе Ай-Петри
Спасатели транспортировали пострадавшего из труднодоступного места и оказали ему первую медицинскую помощь.
Спасатели транспортировали пострадавшего из труднодоступного места и оказали ему первую медицинскую помощь.
Спасатели Крыма помогли велосипедисту, пострадавшему в
В воскресенье днем в МЧС поступил сигнал бедствия: в районе смотровой площадки горы
«Велосипедист, мужчина 1988 года рождения, житель Красноперекопска, не удержался на крутом участке дороги и совершил падение с тропы в обрыв, высота падения составила около 50 метров. Благодаря альпинистскому снаряжению и специальным носилкам спасатели транспортировали пострадавшего с травмами различной степени тяжести к автомобилю скорой медицинской помощи», — сказано в сообщении.
Спасатели оказали мужчине первую медицинскую помощь.