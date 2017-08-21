В Крыму помогли велосипедисту, упавшему с обрыва в районе Ай-Петри

В воскресенье днем в МЧС поступил сигнал бедствия: в районе смотровой площадки горы Ай-Петри в обрыв сорвался велосипедист. Отряд спасателей обнаружил пострадавшего в труднодоступном месте.

«Велосипедист, мужчина 1988 года рождения, житель Красноперекопска, не удержался на крутом участке дороги и совершил падение с тропы в обрыв, высота падения составила около 50 метров. Благодаря альпинистскому снаряжению и специальным носилкам спасатели транспортировали пострадавшего с травмами различной степени тяжести к автомобилю скорой медицинской помощи», — сказано в сообщении.