Спасатели назвали причину пожара в Железнодорожном районе Воронежа

Предварительная причина ландшафтного пожара в Воронеже на улице Калининградская — поджог, сообщил руководитель управления по делам ГО и ЧС Воронежа Сергей Хомук на планерке в мэрии в понедельник, 21 августа. По его словам, личность злоумышленника пока не установлена.

Сообщение о задымлении в Левобережном участковом лесничестве поступило к спасателям в 13:07 воскресенья, 20 августа. В лесном массиве загорелись валежник и сухая трава на площади 100 кв. м. В течение получаса огонь потушили. Однако через час возник еще один очаг пожара площадью около 5 га. Заместитель начальника ГУ МЧС по области объявил третий, повышенный уровень вызова. К месту ЧП прибыли дополнительные подразделения. В тушении задействовали 198 человек на 48 спецмашинах. Пожар локализовали в 17:34 и ликвидировали в 19:27.