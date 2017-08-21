В Уфе житель Азербайджана угнал автомобиль с детьми

Источник: Комсомольская правда

В Уфе в ночь с 20 на 21 августа житель Азербайджана угнал у своей бывшей жены ВАЗ 2114. С собой мужчина взял двоих общих детей и уехал в неизвестном направлении.

С просьбой отыскать бывшего супруга обратилась Елена А.

— Я вернулась домой, а там уже никого нет. Буквально неделю назад я подала заявление на развод. Он увез детей на моей машине и даже все деньги забрал из квартиры. До этого говорил, что дети должны жить с ним, — объяснила девушка.

— Заявление об угоне автомобиля не было. Женщина обращалась в полицию только по поводу их общих детей, — рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.