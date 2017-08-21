Бывший глава Городищенского района получил восемь лет колонии

Кроме того, мужчине предстоит оплатить штраф в пять миллионов рублей. Приговор мужчина выслушал, встав на колени. На шее у него висела табличка с надписью о том, что он является жертвой судейского и прокурорского произвола.

Напомним, что бывший чиновник попался на взятке в полмиллиона рублей в марте 2017 года. По данным следствия, он пообещал за эти деньги оказать помощь жителю Волгограда — устроить его на должность директора МУП ЖКХ Городищенского района. Добавим, что ранее Александр Тарасов работал в администрации Волгоградской области. В частности, в 2012 году занимал должность министра сельского хозяйства региона. Тарасов был отправлен в отставку губернатором спустя 8 месяцев нахождения в руководящей должности.