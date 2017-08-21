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15:02 (мск), источник: АиФ Черноземье

В Коминтерновском районе Воронежа нашли застреленного из ружья мужчину

Что стало причиной смерти 62-летнего мужчины, выяснят следователи.

Во дворе дома в Коминтерновском районе нашли тело застреленного из ружья мужчины, сообщили в пресс-службе СК РФ по Воронежской области.

Страшную находку сделала соседка погибшего 18 августа. Смертельное ранение мужчина получил в грудь. Рядом с его телом обнаружили охотничье ружье.

«Каких-либо иных видимых телесных повреждений на теле мужчины не имелось. При осмотре его жилища порядок вещей не нарушен, следов борьбы не обнаружено», — прокомментировали в СК.

Следователи проводят проверку по факту произошедшего. Назначены дактилоскопическая, баллистическая и судебно-медицинская экспертизы. Проводится опрос родственников, знакомых и соседей.

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