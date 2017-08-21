В Коминтерновском районе Воронежа нашли застреленного из ружья мужчину
Что стало причиной смерти 62-летнего мужчины, выяснят следователи.
Что стало причиной смерти 62-летнего мужчины, выяснят следователи.
Во дворе дома в Коминтерновском районе нашли тело застреленного из ружья мужчины, сообщили в
Страшную находку сделала соседка погибшего 18 августа. Смертельное ранение мужчина получил в грудь. Рядом с его телом обнаружили охотничье ружье.
«Каких-либо иных видимых телесных повреждений на теле мужчины не имелось. При осмотре его жилища порядок вещей не нарушен, следов борьбы не обнаружено», — прокомментировали в СК.
Следователи проводят проверку по факту произошедшего. Назначены дактилоскопическая, баллистическая и