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15:01 (мск), источник: Новости Воронежа

Воронежец заснул в чужом доме, устав его грабить и на радостях охмелев

Разбудили злоумышленника хозяин строения и стражи порядка.

Источник: Новости Воронежа

В Нижнедевицком районе стражи порядка завершили расследование дела 60-летнего воронежца, которого обвиняют в совершении кражи.

По версии следствия, воронежец доехал до станции Избище. Здесь его внимание привлек дом, в котором проживал дачник. Строение заросло травой, поэтому наш земляк решил, что хозяин здесь больше не живет.

С помощью металлического прута мужчина взломал двери в дом. Как оказалось, помещения были пригодны для проживания. Воронежец захотел похитить алюминиевую флягу, электропилу, электродрель, водяной, насос и другие вещи.

«Эти вещи он собрал и выставил в коридор около входной двери», — пояснили в МВД.

Складывая чужое имущество, воронежец устал. Он достал водку и выпил. Прилег на какое-то время на кровать и уснул.
Проснулся незваный гость после того, как услышал какой-то шум. Вскоре дверь открылась — на пороге стоял дачник и полицейские.

«Ущерб хозяину дома мог составить более 5 тысяч рублей», — отметили в МВД.

Свою вину обвиняемый признал полностью.

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