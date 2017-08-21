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18:01 (мск), источник: "Российская газета"

В Самаре пять человек пострадали в ДТП с маршруткой

В понедельник в Самаре произошло ДТП с участием маршрутного такси.

— В 10.30 утра в Кировском районе на улице Свободы 29-летний водитель Lada Priora не уступил дорогу и столкнулся с микроавтобусом Fiat. От удара он опрокинулся, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пассажиров маршрутки пришлось эвакуировать через заднюю дверь. За медицинской помощью обратились пять пассажиров маршрутки.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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