В Самаре пять человек пострадали в ДТП с маршруткой
В понедельник в Самаре произошло ДТП с участием маршрутного такси.
В понедельник в Самаре произошло ДТП с участием маршрутного такси.
— В 10.30 утра в Кировском районе на улице Свободы 29-летний водитель Lada Priora не уступил дорогу и столкнулся с микроавтобусом Fiat. От удара он опрокинулся, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Пассажиров маршрутки пришлось эвакуировать через заднюю дверь. За медицинской помощью обратились пять пассажиров маршрутки.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.