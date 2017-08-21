В Ростовской области обнаружили свалку площадью 2,4 гектара
На территории Островянского сельского поселения в Орловском районе сотрудники Россельхознадзора выявили несанкционированную свалку твердых бытовых отходов, сообщает
На территории Островянского сельского поселения в Орловском районе сотрудники Россельхознадзора выявили несанкционированную свалку твердых бытовых отходов, сообщает
Уточняется, что общая площадь захламленных земель составила 2,379 га.
По факту выявленного нарушения главу администрации Островянского сельского поселения Орловского района привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 25 тысяч рублей.