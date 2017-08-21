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18:30 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области обнаружили свалку площадью 2,4 гектара

На территории Островянского сельского поселения в Орловском районе сотрудники Россельхознадзора выявили несанкционированную свалку твердых бытовых отходов, сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что общая площадь захламленных земель составила 2,379 га.

По факту выявленного нарушения главу администрации Островянского сельского поселения Орловского района привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 25 тысяч рублей.

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