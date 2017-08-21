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16:56 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани «легковушка» сбила 11-летнюю девочку на «зебре»

В Казани водитель «Лады» 14-ой модели сбил 11-летнюю девочку на «зебре». Об этом сообщает ОГИБДД УМВД России по Казани.

Источник: Prokazan.ru

ДТП произошло вечером 20 августа по улице Челюскина напротив дома № 57.

 — 28-летний водитель не уступил дорогу школьнице, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, — сообщили в ведомстве.

В результате наезда девочка ушибла лоб и получила травму живота. В настоящее время она находится в больнице.

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