В Казани «легковушка» сбила 11-летнюю девочку на «зебре»
В Казани водитель «Лады» 14-ой модели сбил 11-летнюю девочку на «зебре». Об этом сообщает ОГИБДД УМВД России по Казани.
В Казани водитель «Лады» 14-ой модели сбил 11-летнюю девочку на «зебре». Об этом сообщает ОГИБДД УМВД России по Казани.
ДТП произошло вечером 20 августа по улице Челюскина напротив дома № 57.
— 28-летний водитель не уступил дорогу школьнице, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, — сообщили в ведомстве.
В результате наезда девочка ушибла лоб и получила травму живота. В настоящее время она находится в больнице.