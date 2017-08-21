Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стало известно, почему Андрей Драчев ввязался в смертельную драку
Грецкие орехи помогают сидеть на диете
10 уроков, которые нам преподали бадди-фильмы
Россияне скупают жилье в Крыму
17-летняя дочь российского миллиардера Диана Манасир выходит...
Атака в Барселоне: террорист ушел с Рамблы через рынок СМИ опубликовали фотографии бегства подозреваемого в атаке на улице Рамбла в Барселоне
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Сотрудник ГИБДД заставил водителя 15 минут жать на тормоза
В Сочи упавший камень насквозь пробил «Ниву»
"Правда о той ночи": Борисова показала спасение Осина
Развод после 20 лет: Ардова рассталась с мужем
17-летняя дочь российского миллиардера Диана Манасир выходит...
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
СМИ узнали причину раздражительности и агрессивности Ким Чен Ына
СМИ: В США просят отдать Киев РФ за помощь КНДР
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
10Землетрясение на юго-западе Китая
11Мрамор Микеланджело
15:24 (мск), источник: УралПолит.ру

На Урале байкер погиб по пути на открытие памятника погибшим байкерам

КУШВА, 21 августа, ИА УралПолит.Ru. В Свердловской области скончался мотоциклист, попавший в смертельное ДТП по пути на открытие первой в регионе стелы памяти погибшим байкерам.

Около 13 часов дня 19 августа на 184 километре Серовского тракта 50-летний водитель мотоцикла Honda не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Opel. В результате аварии байкер скончался на месте. Травмы различных степеней тяжести получили также водитель и пассажирка иномарки, сообщили в областном главке МВД.

Как оказалось, погибший спешил из Кушвы в село Малая Лая на торжественное открытие первого в Свердловской области памятника в честь погибших байкеров. Уральские мотоциклисты узнали о гибели своего товарища в тот же день от президента мотоклуба «Лесные братья» Юрия Колотова, пишет АН «Между строк».

Монумент в память о погибших мотоциклистах появился около кафе «Для друзей» на 171-м км трассы Екатеринбург — Серов. Он представляет собой стелу с колоколом, на вершине которой находится фигура байкера, уезжающего на мотоцикле в небо.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Составлен топ-10 возможных преемников Путина
США приостановили выдачу неиммиграционных виз россиянам
Путин назначил нового посла России в США
Меркель назвала ненормальным назначение Шредера в СД «Роснефти»
Андрей Малахов написал открытое письмо Эрнсту
В Ростове-на-Дону горят более десятка частных домов
В Марселе автомобиль въехал в автобусные остановки
Одиннадцать российских туристов пострадали в ДТП в Анталье
Спорт
Как Неймар покорил Францию. Все, что нужно знать о выходных Весь европейский футбол — в одном тексте
Авто
«Урал» 8х8: новые фото секретного армейского танковоза В сеть попали качественные фотографии седельного тягача Урал-6308, которому предстоит возить тяжёлую бронетехнику
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Скончался Джерри Льюис Легендарный американский комик умер на 92-м году жизни в своем доме в Неваде
Недвижимость
Россияне скупают жилье в Крыму
Известного шансонье обвинили в мошенничестве с жильем
Военным разрешили изымать земли у граждан
За неучтенные дома придется платить двойной налог
Леди
Как выглядит самая красивая замужняя женщина России (фото) За звание самой красивой замужней женщины страны боролись 35 участниц.
Дети
Поклонники обсуждают невероятное сходство сыновей Стоцкой и Киркорова Саша и Мартин отличаются только прическами и одеждой.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь