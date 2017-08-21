На Урале байкер погиб по пути на открытие памятника погибшим байкерам

Около 13 часов дня 19 августа на 184 километре Серовского тракта 50-летний водитель мотоцикла Honda не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Opel. В результате аварии байкер скончался на месте. Травмы различных степеней тяжести получили также водитель и пассажирка иномарки, сообщили в областном главке МВД.

Как оказалось, погибший спешил из Кушвы в село Малая Лая на торжественное открытие первого в Свердловской области памятника в честь погибших байкеров. Уральские мотоциклисты узнали о гибели своего товарища в тот же день от президента мотоклуба «Лесные братья» Юрия Колотова, пишет АН «Между строк».