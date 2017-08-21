На Урале байкер погиб по пути на открытие памятника погибшим байкерам
КУШВА, 21 августа, ИА УралПолит.Ru. В Свердловской области скончался мотоциклист, попавший в смертельное ДТП по пути на открытие первой в регионе стелы памяти погибшим байкерам.
КУШВА, 21 августа, ИА УралПолит.Ru. В Свердловской области скончался мотоциклист, попавший в смертельное ДТП по пути на открытие первой в регионе стелы памяти погибшим байкерам.
Около 13 часов дня 19 августа на 184 километре Серовского тракта 50-летний водитель мотоцикла Honda не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Opel. В результате аварии байкер скончался на месте. Травмы различных степеней тяжести получили также водитель и пассажирка иномарки, сообщили в областном главке МВД.
Как оказалось, погибший спешил из Кушвы в село Малая Лая на торжественное открытие первого в Свердловской области памятника в честь погибших байкеров. Уральские мотоциклисты узнали о гибели своего товарища в тот же день от президента мотоклуба «Лесные братья» Юрия Колотова, пишет АН «Между строк».
Монумент в память о погибших мотоциклистах появился около кафе «Для друзей» на 171-м км трассы Екатеринбург — Серов. Он представляет собой стелу с колоколом, на вершине которой находится фигура байкера, уезжающего на мотоцикле в небо.