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15:42 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

В Волгоградской области объявлено экстренное предупреждение в связи с чрезвычайной пожароопасностью

Экстренное предупреждение в связи с чрезвычайной пожароопасностью 21 августа объявили сотрудники МЧС.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

В регионе действует чрезвычайный 5-й класс горимости леса. Всю ночь спасатели боролись с крупным возгоранием в районе хутора Бородино Городищенского района.

Огонь распространился на площадь в 15 тысяч гектаров. Тушение осложнялось сильным ветром. Локализовать пожар удалось около 6 утра 21 августа. К тушению привлекли 20 единиц техники и свыше 60 человек личного состава.

К слову, накануне сотрудники МЧС тоже работали на границе Волгограда и Городищенского района — сухая растительность горела на площади в 900 гектаров вблизи поселка Каменный Буерак и хутора Овражный. Очаги пожара тушили при помощи авиации — вертолета МИ-8. Специальная техника Южного регионального центра МЧС прибыла в Волгоград из Ростова-на-Дону. Руководство области и спасатели рекомендует жителям и гостям региона строго соблюдать правила пожарной безопасности и воздержаться от посещения лесов.

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