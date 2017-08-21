В Волгоградской области объявлено экстренное предупреждение в связи с чрезвычайной пожароопасностью

Огонь распространился на площадь в 15 тысяч гектаров. Тушение осложнялось сильным ветром. Локализовать пожар удалось около 6 утра 21 августа. К тушению привлекли 20 единиц техники и свыше 60 человек личного состава.

К слову, накануне сотрудники МЧС тоже работали на границе Волгограда и Городищенского района — сухая растительность горела на площади в 900 гектаров вблизи поселка Каменный Буерак и хутора Овражный. Очаги пожара тушили при помощи авиации — вертолета МИ-8. Специальная техника Южного регионального центра МЧС прибыла в Волгоград из Ростова-на-Дону. Руководство области и спасатели рекомендует жителям и гостям региона строго соблюдать правила пожарной безопасности и воздержаться от посещения лесов.