В Терновке на кладбище вандалы повредили 5 памятников

Неизвестные разбили посуду на кладбище и повредили пять памятников в Терновке в четверг, 17 августа. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила местная жительница Алла Герцег в понедельник, 21 августа.

Женщина обратилась в полицию.

— На могиле дочери стояла большая ваза, ее разбили. Видно, что били о памятник. На нем видны сколы. Памятник также облили какой-то темной жидкостью. Не могла оттереть ее три дня, получилось только с помощью растворителя. Обидно, что происходит подобное, — рассказала Алла Герцег.