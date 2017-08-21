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15:35 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Терновке на кладбище вандалы повредили 5 памятников

Неизвестные также разбили на могилах посуду.

Неизвестные разбили посуду на кладбище и повредили пять памятников в Терновке в четверг, 17 августа. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила местная жительница Алла Герцег в понедельник, 21 августа.

Женщина обратилась в полицию.

— На могиле дочери стояла большая ваза, ее разбили. Видно, что били о памятник. На нем видны сколы. Памятник также облили какой-то темной жидкостью. Не могла оттереть ее три дня, получилось только с помощью растворителя. Обидно, что происходит подобное, — рассказала Алла Герцег.

По словам женщины, на кладбище много разбитой посуды. В полиции пояснили, что заявление приняли, но вандалов пока не нашли.

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