В Терновке на кладбище вандалы повредили 5 памятников
Неизвестные также разбили на могилах посуду.
Неизвестные также разбили на могилах посуду.
Неизвестные разбили посуду на кладбище и повредили пять памятников в Терновке в четверг, 17 августа. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила местная жительница Алла Герцег в понедельник, 21 августа.
Женщина обратилась в полицию.
— На могиле дочери стояла большая ваза, ее разбили. Видно, что били о памятник. На нем видны сколы. Памятник также облили
По словам женщины, на кладбище много разбитой посуды. В полиции пояснили, что заявление приняли, но вандалов пока не нашли.