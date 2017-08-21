Столичный гаишник помог задержать закладчиков психотропов

Сотрудник ОГАИ Фрунзенского РУВД майор милиции Владимир Кондрусь нес службу на МКАД. К нему подъехал автомобиль, в котором находились сотрудники отдела уголовного розыска УВД Минского облисполкома. Оперативники сообщили, что по дороге только что промчалась машина, в которой находится подозреваемый, объявленный в межгосударственный розыск. Коллеги просили оказать помощь.