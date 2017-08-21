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15:26 (мск), источник: Ежедневник.by

Столичный гаишник помог задержать закладчиков психотропов

Преступники развозили по городу закладки с психотропом, замаскированные под пакетики с растворимым кофе.

Сотрудник ОГАИ Фрунзенского РУВД майор милиции Владимир Кондрусь нес службу на МКАД. К нему подъехал автомобиль, в котором находились сотрудники отдела уголовного розыска УВД Минского облисполкома. Оперативники сообщили, что по дороге только что промчалась машина, в которой находится подозреваемый, объявленный в межгосударственный розыск. Коллеги просили оказать помощь.

Инспектор ГАИ догнал беглеца и заблокировал ему пути отхода, а прибывшие на место оперативники задержали злоумышленника и пассажира. Оказалось, что задержанные развозили по городу закладки с психотропом, замаскированные под пакетики с растворимым кофе.

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