Прокуратура раскритиковала МЧС и власти Зеленоградска из-за утонувших людей

Источник: Новый Калининград

Проверку прокуратура инициировала из-за участившихся несчастных случаев на море. Нарушения, в частности, были выявлены в работе спасательной службы. Претензии у надзорного ведомства также возникли к обустройству пляжей и зон для купания. К примеру, на пляже в Зеленоградске не оказалось специально отведенной зоны для купания детей, людей, не умеющих плавать, серферов и виндсерферов.

У входа на пляж в местах, определенных для купания, нет щита со схемой пляжей, на котором, помимо прочего, должны быть отмечены спасательные пункты, номера телефонов скорой, и точки оказания медпомощи. На самих пунктах оказания медпомощи не оказалось кислородных баллонов с масками, что является грубым нарушением.

«Для устранения выявленных нарушений закона прокурор района главе администрации МО “Зеленоградский городской округ” и генеральному директору ООО “Курортные отели Элиза” (компания, ответственная за обустройство пляжа — прим. “Нового Калининграда.Ru”) внес представления», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Представление также было вынесено руководителю ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Калининградской области». Выяснилось, что в мае 2017 года это подразделение проводило обследование побережья в Зеленоградске и пришло к выводу, что все недостатки устранены, что не соответствует действительности.