Прокуратура раскритиковала МЧС и власти Зеленоградска из-за утонувших людей

Проверку прокуратура инициировала из-за участившихся несчастных случаев на море. Нарушения, в частности, были выявлены в работе спасательной службы. Претензии у надзорного ведомства также возникли к обустройству пляжей и зон для купания. К примеру, на пляже в Зеленоградске не оказалось специально отведенной зоны для купания детей, людей, не умеющих плавать, серферов и виндсерферов.
У входа на пляж в местах, определенных для купания, нет щита со схемой пляжей, на котором, помимо прочего, должны быть отмечены спасательные пункты, номера телефонов скорой, и точки оказания медпомощи. На самих пунктах оказания медпомощи не оказалось кислородных баллонов с масками, что является грубым нарушением.
«Для устранения выявленных нарушений закона прокурор района главе администрации МО “Зеленоградский городской округ” и генеральному директору ООО “Курортные отели Элиза” (компания, ответственная за обустройство пляжа — прим. “Нового Калининграда.Ru”) внес представления», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Представление также было вынесено руководителю ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Калининградской области». Выяснилось, что в мае 2017 года это подразделение проводило обследование побережья в Зеленоградске и пришло к выводу, что все недостатки устранены, что не соответствует действительности.
Ранее Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело по факту смерти женщины, которая погибла, пытаясь спасти своих тонувших детей. СК не нашел серьезных нарушений в действиях администрации Зеленоградска и спасателей.