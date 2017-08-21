В Воронеже вновь загорелась трава и валежник на площади в 1000 «квадратов»

Источник: Новости Воронежа

Днем в понедельник, 21 августа, в Воронеже вновь произошел ландшафтный пожар. Сообщение о ЧП в Железнодорожном районе города поступило в МЧС в 13:13.

На место сразу выехали три пожарных отделения. Оказалось, что загорелась сухая трава и валежник около дома № 53 на улице Коммунальной.

«Общая площадь возгорания около 1000 квадратных метров», — сообщают в пресс-службе регионального МЧС.

Сейчас один из очагов пожара локализовали — спасатели продолжают бороться с огнем. Горожане в соцсетях публикуют фотографии с черным дымом от пожара, который видно издали.

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