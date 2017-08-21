Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина по закону может лишиться территорий в пользу России
Россия рассекретила новый сверхзащищенный танк
Рожденные в опилках: как живут и учатся цирковые дети
Известного шансонье обвинили в мошенничестве с жильем
Как выглядит самая красивая замужняя женщина России (фото)
Как автомобиль превратился в орудие теракта в ЕвропеВ четверг автофургон врезался в толпу на пешеходной туристической улице Рамбла в центре Барселоны
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе»
Скончался Джерри Льюис
Пенсионер решил доехать из деревни до Минска без заднего колеса
Личные авто стали обходиться россиянам все дороже
СМИ: Дана Борисова поместила Евгения Осина в клинику
Развод после 20 лет: Ардова рассталась с мужем
17-летняя дочь российского миллиардера Диана Манасир выходит...
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
СМИ узнали причину раздражительности и агрессивности Ким Чен Ына
СМИ: В США просят отдать Киев РФ за помощь КНДР
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
15:49 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже вновь загорелась трава и валежник на площади в 1000 «квадратов»

Дым, идущий со стороны леса, заметили горожане.

Источник: Новости Воронежа

Днем в понедельник, 21 августа, в Воронеже вновь произошел ландшафтный пожар. Сообщение о ЧП в Железнодорожном районе города поступило в МЧС в 13:13.

На место сразу выехали три пожарных отделения. Оказалось, что загорелась сухая трава и валежник около дома № 53 на улице Коммунальной.

«Общая площадь возгорания около 1000 квадратных метров», — сообщают в пресс-службе регионального МЧС.

Сейчас один из очагов пожара локализовали — спасатели продолжают бороться с огнем. Горожане в соцсетях публикуют фотографии с черным дымом от пожара, который видно издали.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что это уже второй крупный пожар в этом районе за прошедшие сутки. Накануне 170 спасателей больше 6 часов боролись с огнем в лесу на улице Калинградской. Площадь возгорания составила там целых 5 гектаров.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Воронеже 60 спасателей потушили лесной пожар, бушевавший на площади 2 гектаров
Режим ЧС введен в Ростове-на-Дону из-за пожара
Путин назначил нового посла России в США
США приостановили выдачу неиммиграционных виз россиянам
Андрей Малахов написал открытое письмо Эрнсту
Меркель назвала ненормальным назначение Шредера в СД «Роснефти»
Юрий Шевчук встал на защиту Эллы Памфиловой
Одиннадцать российских туристов пострадали в ДТП в Анталье
Спорт
Как Неймар покорил Францию. Все, что нужно знать о выходных Весь европейский футбол — в одном тексте.
Авто
«Урал» 8х8: новые фото секретного армейского танковоза В сеть попали качественные фотографии седельного тягача Урал-6308, которому предстоит возить тяжёлую бронетехнику
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе» Андрей Малахов, чей переход с «Первого» на канал ВГТРК «Россия 1», стал главной темой августа и, наконец прервав молчание, дал газете «Коммерсантъ» большое интервью, в котором рассказал, почему ушел к конкурентам
Недвижимость
Россияне скупают жилье в Крыму
Известного шансонье обвинили в мошенничестве с жильем
Военным разрешили изымать земли у граждан
За неучтенные дома придется платить двойной налог
Леди
17-летняя дочь российского миллиардера выходит замуж (фото) Девушка призналась, что возлюбленный уже сделал ей предложение.
Дети
Поклонники обсуждают невероятное сходство сыновей Стоцкой и Киркорова Саша и Мартин отличаются только прическами и одеждой.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь