В Воронеже вновь загорелась трава и валежник на площади в 1000 «квадратов»
Дым, идущий со стороны леса, заметили горожане.
Дым, идущий со стороны леса, заметили горожане.
Днем в понедельник, 21 августа, в Воронеже вновь произошел ландшафтный пожар. Сообщение о ЧП в Железнодорожном районе города поступило в МЧС в 13:13.
На место сразу выехали три пожарных отделения. Оказалось, что загорелась сухая трава и валежник около дома № 53 на улице Коммунальной.
«Общая площадь возгорания около 1000 квадратных метров», — сообщают в
Сейчас один из очагов пожара локализовали — спасатели продолжают бороться с огнем. Горожане в соцсетях публикуют фотографии с черным дымом от пожара, который видно издали.
Напомним, что это уже второй крупный пожар в этом районе за прошедшие сутки. Накануне 170 спасателей больше 6 часов боролись с огнем в лесу на улице Калинградской. Площадь возгорания составила там целых 5 гектаров.