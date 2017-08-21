Посещать леса и разводить костры запрещено в 5 районах Нижегородской области

Ходить в леса запрещено в городском округе Саров, Княгининском, Пильнинском, Сергачском и Спасском районах. Частично четвертый класс пожароопасности установился еще в 13 муниципальных образованиях. Это городские округа Бор, Выкса и Кулебаки, Большемурашкинский, Бутурлинский, Вознесенский, Воротынский, Гагинский, Дивеевский, Краснооктябрьский, Кстовский, Лысковский, Сеченовский районы.



Кроме того, в связи с особым противопожарным режимом на территории региона запрещено разводить костры, сжигать твердые бытовые отходы и мусор, выжигать траву. Под запрет попадают мангалы и другие сооружения для изготовления блюд на углях на землях лесного фонда, территориях и земельных участках, которые прилегают к землям сельхозназначения.