Рейс Баку — Алматы из-за технических неполадок вернулся в аэропорт Баку

Воздушное судно КСС 112 авиакомпании «Эйр Астана» вылетело из аэропорта имени Гейдара Алиева в 12:50 по местному времени.
«После двух часов полета над Каспием наш самолет вернули в аэропорт Баку из-за технической неполадки», — сообщил пассажир.
По его словам, большая часть пассажиров рейса направлялась в Астану через Алматы.
В «Эйр Астане» информацию о возврате самолета после продолжительного полета подтвердили.
«Пассажиров сегодня вечером в 23:30 по алматинскому времени, а по их (времени Баку — прим.) в 21:30 вывезет дополнительный борт. Туда мы сейчас направили дополнительный борт с инженером и запасной частью», — рассказал менеджер по корпоративным коммуникациям авиакомпании Тлек Абдрахимов. О какой запчасти идет речь, он предпочел не распространяться.