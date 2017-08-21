Рейс Баку — Алматы из-за технических неполадок вернулся в аэропорт Баку

«Пассажиров сегодня вечером в 23:30 по алматинскому времени, а по их (времени Баку — прим.) в 21:30 вывезет дополнительный борт. Туда мы сейчас направили дополнительный борт с инженером и запасной частью», — рассказал менеджер по корпоративным коммуникациям авиакомпании Тлек Абдрахимов. О какой запчасти идет речь, он предпочел не распространяться.